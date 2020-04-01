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Армен Саркисян провел телефонный разговор с известным ученым Йозефом Бабикяном

Армен Саркисян провел телефонный разговор с известным ученым Йозефом Бабикяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с известным ученым, профессором, занимающимся исследованиями в области генетики Йозефом Бабикяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Собеседники коснулись исследований профессора Бабикяна по естественным и органическим веществам, направленным на повышение и восстановление иммунной системы человека, работ, проводимых совместно с армянскими учеными в основанной им в Армении лаборатории “Реа фармасютикл” (Rhea Pharmaceutical).

Президент Саркисян и известный ученый обсудили проблемы пандемии коронавируса и возможности сотрудничества в вопросе борьбы с ней.

Профессор Бабикян в настоящее время является ведущим ученым в компании “Чароен Покпханд Индонезия” (Charoen Pokphand Indonesia). “Чароен Покпханд Индонезия” - крупнейшая многофункциональная компания, действующая в Таиланде, в Китае и в Индонезии. В результате   деятельности по всему миру оборот компании составляет более 60 млрд долларов США.


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