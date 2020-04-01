Омбудсмен призывает соблюдать правила профилактики распространения коронавируса и оставаться дома

Омбудсмен Армении призывает граждан соблюдать правила профилактики распространения нового коронавируса и оставаться дома. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении․

“Граждане продолжают игнорировать правила по предотвращению и распространению инфекции нового коронавируса.

Наблюдения омбудсмена, публикации в социальных сетях и средствах массовой информации показывают, что люди продолжают не соблюдать требование не выходить из дома без крайней необходимости, продолжительное время проводят в садах и во дворах.

Следует иметь в виду, что распространение инфекции нового коронавируса в Армении вызвало проблемы общегосударственного значения, которые в первую очередь связаны с сохранением здоровья всего населения. Они касаются безопасности страны (экономической, правовой и т.д.).

В этой сложной ситуации нам необходимы солидарность и взаимное уважение, доверие друг к другу. Эти факторы являются теми важными гарантиями, которые смогут обеспечить исчерпывающие решения по предотвращению коронавируса совместными усилиями.

Для того чтобы преодолеть этот ответственный этап, возникший по объективным причинам и полный вызовов, каждый из нас должен выполнять свои обязанности полноценно, в соответствии с возложенным на него статусом.

Возвращение к нормальной жизни возможно при соблюдении ограничений и правил пребывания в доме.

Омбудсмен призывает граждан не игнорировать угрозу распространения инфекции нового коронавируса и оставаться дома”, - говорится в заявлении.