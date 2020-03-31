Еще 150 граждан, подозреваемых в наличии коронавируса, вышли из изоляции. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице Единого информационного центра Армении в Facebook.

«Еще 150 граждан вышли из изоляции», - говорится в сообщении.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532, погибли 3 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.