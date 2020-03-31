Обсуждены шаги по поддержке целевых инвестиционных программ в отдельных сферах экономики

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены меры по устранению экономических последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были представлены различные пакеты предложений по реализации и стимуляции целевых программ инвестиций/развития в отдельных секторах экономики, в частности, в сферах обрабатывающей промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения. Были подробно затронуты инструменты поддержки и дальнейшие действия.

В дополнение к программам, утвержденным на предыдущем заседании правительства, были также представлены предложения по поддержке отдельных социальных групп.

Премьер-министр Пашинян поручил разработать конкретные шаги и меры на основе озвученных предложений, которые будут реализованы в виде решений правительства.

Никол Пашинян поручил ответственным лицам завершить все подготовительные работы, чтобы бенефициары с завтрашнего дня могли воспользоваться некоторыми антикризисными пакетами правительства, как было объявлено на заседании правительства 26 марта.