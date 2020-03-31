Возбуждено уголовное дело по факту огнестрельных ранений военнослужащих, нанесенных противником

30 марта 2020 года, в районе 18:40, группа азербайджанских военнослужащих с намерением незаконно лишить жизни двух и более лиц на почве национальной и религиозной ненависти, предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении боевых позиций, расположенных на оборонительном участке N-ской воинской части МО Республики Армения, и произвела стрельбу из стрелкового оружия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В то же время, с боевых позиций противника из стрелкового оружия стреляли и по другим боевым позициям воинской части, в результате чего старший лейтенант Д. Мирзоян, военнослужащий-контрактник А. Кюрегян и унтер-офицер С. Галстян получили огнестрельные ранения.

По данному факту в 6-ом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами 1, 7 и 13 части 2 статьи 34-104 УК Армении.