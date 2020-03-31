Запланированные полеты из Москвы в Ереван отменены

Ранее запланированные на период с 31 марта по 3 апреля полеты из Москвы в Ереван на сегодняшний день отменены. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в РФ.

“Посольство находится на постоянной связи с соответствующими российскими органами. В случае получения новой информации посольство уведомит граждан о сложившейся ситуации”, - говорится в сообщении посольства.

Сайт аэропорта “Звартноц” также подтвердил, что запланированные рейсы в Москву и из Москвы в Ереван отменены. Это были единственные направления, запланированные на 31 марта.