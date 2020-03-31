Мгер Григорян предлагает российской стороне начать переговоры о снижении цены на газ на границе

Вице-премьер Мгер Григорян от имени правительства обратился к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру с письмом о начале новых переговоров по изменению цены на поставляемый в Армению газ. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в письме, в частности, говорится:

"Уже очевидно, что последствия коронавируса окажут негативное влияние на социально-экономическое развитие наших стран, и это приведет в том числе к спаду объема потребления энергоресурсов. Мы, конечно, всячески будем стимулировать рост производства и потребления, но для результативности указанных мер необходимо обеспечить конкурентную среду. Мы все прекрасно понимаем, что цена на газ в Армении в этом смысле имеет огромное значение. Мы также понимаем, что масштабы и степень дружественности отношений наших стран позволяет нам и требует от нас своевременно поднимать и обсуждать вопросы, имеющие системную значимость для устойчивого развития, в том числе торгово-экономического сотрудничества, наших стран.

Учитывая прогнозы и текущую ситуацию с ценами на энергоресурсы на мировых рынках, в том числе по части нефти и газа, считаем целесообразным начать переговоры по изменению цены на газ, поставляемый в Республику Армения. В частности, мы также считаем своевременным обсуждение вопроса о снижении цены на газ за 1 тысячу кубических метров на границе Грузии с Арменией, а также установления правила оплаты за газ в национальных валютах".