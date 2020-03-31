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В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 500 в 24 регионах", - говорится в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, уточнили в штабе.


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БелТА


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