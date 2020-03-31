Число подтвержденных случаев в Армении достигло 532
Министерство здравоохранения Республики Армения 31 марта, подводя итоги за 30 марта, заявило, что есть 50 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.
“23 из них находились в карантине, 24 - имели контакты.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532, зарегистрировано 3 случая смерти. 30 пациентов выздоровели.
Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.
С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.
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