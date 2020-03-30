COVID-19: Показатель смертности в Европе самый высокий: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число людей, инфицированных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, превысило 743 тысячи человек в мире. Как сообщает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 35 тысяч. Количество вылеченных составляет 157 тыс 072. Приблизительно у 95 процентов зараженных болезнь протекает в легкой форме, у 5 процентов - тяжелой.

Статистика

В США зарегистрировано 145 тыс 099 случаев заболевания. Эта страна заняла первое место по количеству зараженных. Число погибших составляет 2660 человек. Италия занимает второе по количеству зараженных с 97 тыс 689 подтвержденными случаями. Италия - первая страна по количеству смертей - 10 тыс 779 человек погибли от коронавируса.

Обогнув Китай, на третьем месте по количеству зараженных оказалась Испания. Здесь инфицировано 85 тыс 195 человек. Зарегистрировано 5 тыс 85 новых случаев. Общее количество погибших составило 7 тыс 340.

Китай является четвертым по количеству зараженных людей - 81 тыс 470 человек. Власти Китая объявили о прекращении распространения коронавируса внутри страны.

За Китаем следует Германия по количеству случаев коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев составляет 63 тыс 929. При высокой заболеваемости уровень смертности здесь низкий - 560 человек.

Число людей, зараженных коронавирусом в Иране, увеличилось на 3 186 за один день. Общее количество подтвержденных случаев в Иране составляет 41 тыс 495. Общее количество смертей на 30 марта составляет 2775 человек. Количество погибших за один день увеличилось на 117. В Иране 13 тыс 911 человек вылечились. Количество вылечившихся за один день составляет 712.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции во Франции составляет 40 тыс 174. Всего погибло 2 606 человек. Общее количество зараженных в Великобритании составляет 19 тыс 522, а в Швейцарии - 15 тыс 526.

В Грузии зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в России - 1836, в Турции - 9 217.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус обнаружен в более 195 странах и территориях.

Принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

Британский принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус, после консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции. 71-летний принц провел в самоизоляции семь дней в шотландском замке Балморал. В Кларенс-хаус отметили, что принц Чарльз чувствует себя хорошо и соблюдает введенные британским правительством ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В Мадриде объявлен траур

По указу главы автономной общины Мадрида Исабель Диас Аюсо с 30 марта в Мадриде официально объявлен траур по погибшим от коронавируса. Об этом сообщает посольство Армении в Испании.

“Будут приспущены флаги Мадрида, установленные на государственных учреждениях, каждый день в 12:00 жители города память жертв будут чтить минутой молчания. Число погибших от коронавируса в Мадриде достигло 3 082 человек”, - отмечает посольство.

В Латвии могут ужесточить штраф за несоблюдение режима ЧП

В Латвии штраф за несоблюдение ограничений, связанных с чрезвычайным положением, планируется поднять до 1000 евро и больше. Об этом заявил на Латвийском радио министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он выразил сожаление тем, что жители Латвии не соблюдают правил физического дистанцирования и другие запреты.

По словам министра, органам правопорядка пока не требуется помощь армии, чтобы контролировать запреты, но не исключил, что это будет необходимо в случае, если в стране будет введен полный локдаун. Пока максимальный штраф в перечисленных выше случаях составляет 100 евро.

Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников

Власти Австралии выделяют 130 миллиардов австралийских долларов (порядка 80 миллиардов долларов США) на выплату зарплат работникам, чьи компании оказались в уязвимом положении во время эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон на пресс-конференции.

По его словам, сотрудникам, потерявшим работу, а также тем, чьи компании оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса, будут выделять по 1,5 тысячи австралийских долларов (около 920 долларов США) в месяц на протяжении полугода. Как отметил министр, это составляет 70% от средней заработной платы в стране.

Под Бухарестом развернут полевой госпиталь за восемь дней

Румынские военные за восемь дней построили полевой госпиталь недалеко от Бухареста. Цель - разгрузить государственные больницы, оказывающие помощь людям, страдающим COVID-19. Здесь медики смогут принять около ста пациентов. На фоне критики относительно нехватки средств индивидуальной защиты на западе страны, президент Румынии Клаус Йоханнис сказал:

"Работа, проделанная нашими офицерами и медиками впечатляет. Они развернули госпиталь буквально за несколько дней. После того как этот кризис разрешится, мы проведем тщательные проверки всех больниц и примем меры с тем, чтобы все клиники были оснащены соответствующим медицинским оборудованием".

В Гонконге назвали температуру, при которой коронавирус наиболее активен

Новый коронавирус наиболее активен при температуре около четырех градусов выше нуля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга, чьи выводы опубликованы на портале медицинских исследований medRxiv.org.

"Вирус очень стабилен при 4 градусах, но чувствителен к жаре", - отмечается в материале. Так, при четырех градусах инфекция способна существовать более двух недель, тогда как при повышении температуры до 70 градусов погибает в течение пяти минут.

Согласно представленной в докладе таблице, если температура составляет 22 градуса, коронавирус проявляет активность по меньшей мере неделю, при 37 градусах - не более двух дней, а при 56 градусах - менее получаса.

Ученые также выяснили живучесть вируса на различных поверхностях. Они пришли к выводу, что он способен существовать на внешней стороне медицинских масок не менее недели (при комнатной температуре и относительной влажности 65%).

На бумаге коронавирус держится менее трех часов, на дереве и тканях - не более двух дней, на стекле - меньше четырех дней, на нержавеющей стали и пластмассе - не дольше недели, свидетельствуют результаты исследования.

Сирийских граждан, прибывших в страну незаконно, ждет уголовная ответственность

Министерство внутренних дел заявило, что все сирийские граждане, прибывающие из Ливана в страну через нелегальные переходы, будут помещены на карантин, затем их ждет уголовная ответственность.

В отношении лиц, помогавших незаконному въезду граждан в страну, будут приняты правовые меры, отмечено в заявлении министерства.

22 марта МВД объявило о закрытии всех пропускных пунктов на границе в рамках мер по борьбе с коронавирусом.