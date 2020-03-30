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Подвергшаяся избиению в Гюмри 13-летняя девочка начала ходить 

Подвергшаяся избиению в Гюмри 13-летняя девочка начала ходить 

13-летняя девочка, подвергшаяся насилию в Гюмри несколько недель назад и доставленная в больницу в крайне тяжелом состоянии, уже может ходить, пока с помощью врачей. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЦ «Сурб Аствацамайр» Геворг Дердзян.

«Хорошие и добрые новости. 13-летняя девочка, подвергшаяся насилию в Гюмри несколько недель назад и доставленная в больницу в крайне тяжелом состоянии, уже может ходить, пока с помощью врачей. Она продолжает оставаться под присмотром врачей МЦ «Сурб Аствацамайр» и получать необходимое лечение», - сообщил Дердзян.

5 марта в Гюмри жестокому избиению подверглись мать и дочь. Женщина от полученных травм скончалась, а девочка в крайне тяжелом состоянии, со множественными травмами, была доставлена в медцентр «Сурб Аствацамайр». Подозреваемый в избиении 28-летний мужчина - друг матери, признал вину и был задержан.


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