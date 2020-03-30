Правительство окажет содействие сотрудникам ряда сфер

Состоялось внеочередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня в ходе заседания правительства была обсуждена ситуация с коронавирусом.

Правительство утвердило шестой, седьмой, восьмой мероприятия по устранению экономических последствий коронавируса. Целью мероприятий является содействие гражданам Республики Армения, которые столкнулись с социальными проблемами в результате возникших на рынке труда трудностей вследствие распространения коронавируса.

Таким образом, бенефициарами шестого мероприятия станут те являющиеся физическими лицами граждане Республики Армения, которые находились в трудовых отношениях на основании договора или решения о принятии на работу с 1 января по 13 марта 2020 года или были повторно приняты на работу с условием, что переход на новую работу не превышал три рабочих дня, но были освобождены от работы с 13 по 30 марта 2020 года. Поддержка бенефициаров будет оказываться в виде единовременного пособия в размере минимальной месячной зарплаты.

Бенефициарами седьмого мероприятия становятся беременные женщины, которые по состоянию на 30 марта 2020 года не имеют работы, а супруг был освобожден с работы с 13 по 30 марта 2020 года и за этот период не устроился на новую. Пособие предоставляется беременным женщинам в размере 100 тыс драмов.

Целью восьмого мероприятия является содействие наемным работникам и частным предпринимателям, пострадавшим вследствие распространения коронавируса. В частности, организующие гостиничные услуги, услуги общественного питания, туристические услуги, услуги парикмахерских и салонов красоты, услуги розничной торговли, в том числе в торговом центре или в месте осуществления торговли. Пострадавшими сферами не считаются услуги розничной торговли, в рамках которых продаются (независимо от количества и пропорции) также продукты питания и/или табак и/или медикаменты и/или алкогольные напитки.

Подводя итоги сегодняшнего внеочередного заседания правительства, Никол Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги, хочу констатировать, что за последнюю неделю мы приняли 8 антикризисных мероприятий, 4 из которых носят экономический характер, а 4 другие - социальный характер. В ближайшие дни займемся уточнением и мониторингом механизмов реализации этих программ и поймем, какие из программ наиболее эффективны, какие не столь эффективны, сделаем выводы. Хочу сказать, что правительство продолжает работать над антикризисными мероприятиями, и в ближайшее время, по всей вероятности, у нас будут новые идеи. Почему я говорю “по всей видимости”? Потому что, если выяснится, что эти инструменты эффективны, возможно, мы будем работать над их доработкой. Если выяснится, что часть этих инструментов неэффективна, не доходит до адресатов, возможно, эти инструменты мы заменим другими. Или если выяснится, что есть возможность использовать другие, новые инструменты, мы применим также эти инструменты.

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