В Латвии могут ужесточить штраф за несоблюдение режима ЧП
12:55, 30 Март, 2020
В Латвии штраф за несоблюдение ограничений, связанных с чрезвычайным положением, планируется поднять до 1000 евро и больше. Об этом заявил на Латвийском радио министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он выразил сожаление тем, что жители Латвии не соблюдают правил физического дистанцирования и другие запреты.
По словам министра, органам правопорядка пока не требуется помощь армии, чтобы контролировать запреты, но не исключил, что это будет необходимо в случае, если в стране будет введен полный локдаун. Пока максимальный штраф в перечисленных выше случаях составляет 100 евро.
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