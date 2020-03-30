В Латвии могут ужесточить штраф за несоблюдение режима ЧП

В Латвии штраф за несоблюдение ограничений, связанных с чрезвычайным положением, планируется поднять до 1000 евро и больше. Об этом заявил на Латвийском радио министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он выразил сожаление тем, что жители Латвии не соблюдают правил физического дистанцирования и другие запреты.

По словам министра, органам правопорядка пока не требуется помощь армии, чтобы контролировать запреты, но не исключил, что это будет необходимо в случае, если в стране будет введен полный локдаун. Пока максимальный штраф в перечисленных выше случаях составляет 100 евро.