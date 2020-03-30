Число подтвержденных случаев в Армении достигло 482

В Армении зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян. По состоянию на 11:00 30 марта в Армении зарегистрировано 482 случая коронавируса, зарегистрировано 3 случая смерти.

“По состоянию на 29 марта у нас зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной болезни. Отметим, что 25 из них находились в карантине, 31 - контактные случаи. Круг общения остальных двух случаев выясняется”, - отметила Никогосян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

По состоянию на 11:00 30 марта от короновирусного заболевания вылечились 30 человек.