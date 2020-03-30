Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Обсуждается пакет относительно защиты личных данных во время чрезвычайного положения

Обсуждается пакет относительно защиты личных данных во время чрезвычайного положения

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании обсуждает представленный правительством пакет законопроектов, который позволит во время чрезвычайного положения осуществлять защиту личных данных людей, неприкосновенность частной и семейной жизни, свободу коммуникации, соблюдать право на конфиденциальность.

Как передает «Арменпресс», на заседании 30 марта пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и О внесении дополнения в Закон  “Об электронной коммуникации” представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

“Предлагается предусмотреть, что во время чрезвычайного положения, если оно обусловлено чрезвычайной ситуацией, может быть осуществлено также и вмешательство в защиту личных данных, в неприкосновенность частной и семейной жизни, в свободу коммуникации и права на конфиденциальность. Это касается исключительно объявления чрезвычайного положения в результате эпидемии”, - сказал Бадасян.

Он подчеркнул, что это вмешательство ограничено, оно будет осуществляться не в полном объеме   и исключительно в рамках чрезвычайного положения, завершиться завершением чрезвычайного положения или завершением соответствующего мероприятия. 

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1010479.html


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации