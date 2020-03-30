Обсуждается пакет относительно защиты личных данных во время чрезвычайного положения

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании обсуждает представленный правительством пакет законопроектов, который позволит во время чрезвычайного положения осуществлять защиту личных данных людей, неприкосновенность частной и семейной жизни, свободу коммуникации, соблюдать право на конфиденциальность.

Как передает «Арменпресс», на заседании 30 марта пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и О внесении дополнения в Закон “Об электронной коммуникации” представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

“Предлагается предусмотреть, что во время чрезвычайного положения, если оно обусловлено чрезвычайной ситуацией, может быть осуществлено также и вмешательство в защиту личных данных, в неприкосновенность частной и семейной жизни, в свободу коммуникации и права на конфиденциальность. Это касается исключительно объявления чрезвычайного положения в результате эпидемии”, - сказал Бадасян.

Он подчеркнул, что это вмешательство ограничено, оно будет осуществляться не в полном объеме и исключительно в рамках чрезвычайного положения, завершиться завершением чрезвычайного положения или завершением соответствующего мероприятия.

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