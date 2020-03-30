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В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

11:00, 30 Մարտ, 2020

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», заседание 30 марта созвано по инициативе правительства.

В повестке заседания - пакет проектов законов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и О внесении дополнения в Закон  “Об электронной коммуникации”, проект закона О внесении дополнений в Закон “О медицинской помощи и обслуживании населения”, проект ратификации закона Второго дополнительного финансирования кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития и пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об акционерных обществах”.


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