В Апаране  и Арагаце идет снег, Ларс открыт только для грузовых автомобилей

Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 15:00 часов 29-го марта в Армении автодороги в основном проходимы.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, а Арагацком районе, городах Апаран Арагацотнской области и Джермук Вайоцдзорской области идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после интенсивных снегоочистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

«Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок», говорится в сообщении.