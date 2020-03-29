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В Апаране  и Арагаце идет снег, Ларс открыт только для грузовых автомобилей

В Апаране  и Арагаце идет снег, Ларс открыт только для грузовых автомобилей

Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 15:00 часов  29-го марта в Армении автодороги в основном проходимы.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич  Арагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, а Арагацком районе, городах Апаран Арагацотнской области и Джермук Вайоцдзорской области идет снег.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после  интенсивных снегоочистительных работ  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

«Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок», говорится в  сообщении.

 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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