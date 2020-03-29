Минобороны  Арцаха  отреагировало на заявление  Виталия  Баласаняна

Министерство обороны Арцаха отреагировало на заявление кандидата в президенты Арцаха Виталия Баласаняна, отметив, что он, нарушив установленные требования для пропаганды среди военнослужащих, подошел к контрактникам, находящимся на месте исполнения служебных обязанностей, раздал агитбуклеты, проводя агитацию, чем отвлек упомянутых военнослужащих от безупречного исполнения ими служебных обязанностей.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха.

«В ответ на запись кандидата в президенты Республики Арцах Виталия Баласаняна в Facebook 29 марта, в которой говорится, что командование армией помешало его предвыборной кампании в одном из военных учебных заведений (Военный колледж имени Иваняна), заявляем: Министерство обороны Республики Арцах еще 5 апреля выступило с публичным заявлением, призывающим всех воздерживаться от участия в политических процессах способами, не предусмотренными законом.

Более того, ряд решений и распоряжений командующего армией запрещает военнослужащим участвовать в предвыборных процессах в пользу того или иного кандидата, особенно во время их службы. Хотелось бы особо подчеркнуть, что кандидат в президенты Виталий Баласанян, нарушив установленные требования для пропаганды среди военнослужащих, подошел к контрактникам, находящимся на месте исполнения служебных обязанностей, раздал агитбуклеты, проводя агитацию, чем отвлек упомянутых военнослужащих от безупречного исполнения ими служебных обязанностей.

Исходя из произошедшего, а также невыполнения распоряжений командующего Армией обороны по предотвращению распространения в армии нового типа коронавируса (исключая контакты военнослужащих с гражданским населением как в воинской части, так и в районах, прилегающих к военной части), приказом командующего Армией обороны назначено служебное расследование.

Министерство обороны Республики Арцах еще раз напоминает, что армия является неполитизированной структурой, лишенной какой-либо политической ориентации, и, как всегда, и впредь будет выполнять свою главную миссию, а именно - защищать границы Родины от внешних врагов.

Что касается участия военных в предстоящих выборах, то каждый военнослужащий свободен в своем выборе», - говорится в заявлении.