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Минобороны  Арцаха  отреагировало на заявление  Виталия  Баласаняна

Минобороны  Арцаха  отреагировало на заявление  Виталия  Баласаняна

Министерство обороны Арцаха отреагировало на заявление   кандидата в президенты Арцаха Виталия Баласаняна, отметив, что он, нарушив установленные требования  для  пропаганды  среди военнослужащих, подошел к контрактникам, находящимся  на  месте исполнения служебных обязанностей, раздал агитбуклеты, проводя агитацию, чем отвлек упомянутых военнослужащих   от безупречного исполнения ими служебных обязанностей.

 Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха.

«В ответ на запись кандидата в президенты Республики Арцах Виталия Баласаняна в   Facebook 29 марта, в которой говорится, что командование армией помешало его предвыборной кампании в одном из военных учебных заведений (Военный колледж имени Иваняна), заявляем:  Министерство обороны Республики Арцах еще   5 апреля выступило с публичным заявлением, призывающим всех воздерживаться от участия в политических процессах способами, не предусмотренными законом.

Более того, ряд решений и распоряжений командующего армией запрещает военнослужащим участвовать в предвыборных процессах в пользу того или иного кандидата, особенно во время их службы. Хотелось бы особо подчеркнуть, что кандидат в президенты Виталий Баласанян,  нарушив установленные требования для  пропаганды  среди военнослужащих, подошел к контрактникам, находящимся  на  месте исполнения служебных обязанностей, раздал агитбуклеты, проводя агитацию, чем отвлек упомянутых военнослужащих   от безупречного исполнения ими служебных обязанностей.

Исходя из  произошедшего, а также невыполнения  распоряжений командующего Армией обороны по предотвращению распространения в армии нового типа коронавируса (исключая контакты военнослужащих с гражданским населением как в воинской части, так и в районах, прилегающих к военной части),   приказом  командующего Армией обороны назначено служебное  расследование.

Министерство обороны Республики Арцах еще раз напоминает, что армия является неполитизированной структурой, лишенной какой-либо политической ориентации, и, как всегда, и впредь будет выполнять свою главную миссию, а именно - защищать границы Родины от внешних врагов.

Что касается участия военных в предстоящих выборах, то каждый военнослужащий свободен в своем выборе», - говорится в заявлении.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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