Хави   желает  возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник ФК Barcelona Хави хочет возглавить каталонский клуб.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Mundo Deportivo.

«Я никогда не скрывал, что хочу возглавить Барселону. Много лет назад это было еще рано, а сейчас, кажется, время пришло. Но стать главным тренером клуба — хочу принять это решение самостоятельно», - сказал Хави.

Хави провел всю свою карьеру в Barcelona. С 1998 по 2015 год игрок сыграл за клуб 505 матчей. С 2015 года Хави перешел на тренерскую работу.