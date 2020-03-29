В Ереване  сгорел вагончик-времянка

28-го марта в 20:37 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на ул.Ованнисяна горит времянка, необходима помощь спасателей

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что возгорание произошло в Ереване на ул.Ованнисяна – в деревянном домике в овраге недалеко от д.№22.

Пожар был купирован в 20:56 часов, потушен в 21:31.

Частично сгорели деревянные части времянки (28 кв/м), холодильник и утварь.