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В Ереване  сгорел вагончик-времянка

В Ереване  сгорел вагончик-времянка

28-го марта  в 20:37 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване  на  ул.Ованнисяна горит времянка,  необходима  помощь спасателей

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Ереванского управления  Спасательной  службы  МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что возгорание произошло в Ереване  на  ул.Ованнисяна – в деревянном домике в овраге  недалеко от д.№22.

Пожар был купирован в 20:56 часов, потушен в 21:31.

Частично сгорели деревянные  части времянки (28 кв/м), холодильник и утварь.


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