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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Об этом   Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,

Главы правительств двух государств обсудили процесс организации грузоперевозок между Арменией и Россией с учетом решения о введении новых ограничений на границах РФ.

Никол Пашинян и Михаил Мишустин констатировали, что перевозка грузов из России в Армению будет продолжаться на регулярной основе, и указанные ограничения не повлияют на перевозку армянских грузов.

Главы правительств двух государств затронули также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранения в полном объеме товарных потоков между Арменией и Россией.

Собеседники договорились продолжить регулярные контакты для быстрого реагирования на дальнейшие проблемы.


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