Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,
Главы правительств двух государств обсудили процесс организации грузоперевозок между Арменией и Россией с учетом решения о введении новых ограничений на границах РФ.
Никол Пашинян и Михаил Мишустин констатировали, что перевозка грузов из России в Армению будет продолжаться на регулярной основе, и указанные ограничения не повлияют на перевозку армянских грузов.
Главы правительств двух государств затронули также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранения в полном объеме товарных потоков между Арменией и Россией.
Собеседники договорились продолжить регулярные контакты для быстрого реагирования на дальнейшие проблемы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен