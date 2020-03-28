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В России представили препарат для лечения коронавируса

В России представили препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В сообщении отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, уточнили в пресс-службе.

Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.

 


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