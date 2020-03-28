Армен Саркисян поинтересовался у Бако Саакяна ходом предстоящих в Арцахе выборов

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Бако Саакяном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Президент Саркисян поинтересовался ходом предстоящих в Арцахе 31 марта президентских и парламентских выборов, учитывая, что завтра - последний день избирательной кампании.

Президент РА выразил надежду, что, как и на предыдущих выборах, на этот раз они также будут организованы и проведены свободно и справедливо — в соответствии и с соблюдением принципов демократии и конкуренции.

Армен Саркисян и Бако Саакян придали большое значение стабильности и безопасности Арцаха, что является целью и задачей Армении, Арцаха и всех армян.

Президент Саркисян также поинтересовался мерами предотвращения распространения нового коронавируса в Арцахе.