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Армен Саркисян поинтересовался у Бако Саакяна ходом предстоящих в Арцахе выборов

Армен Саркисян поинтересовался у Бако Саакяна ходом предстоящих в Арцахе выборов

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Бако Саакяном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Президент Саркисян поинтересовался ходом  предстоящих в  Арцахе  31 марта президентских и парламентских выборов, учитывая, что завтра - последний день избирательной кампании.

Президент РА выразил надежду, что, как и на предыдущих выборах, на этот раз они также будут организованы и проведены свободно и справедливо — в соответствии и с соблюдением принципов демократии и конкуренции.

Армен Саркисян и Бако Саакян придали большое значение стабильности и безопасности Арцаха, что является целью и задачей Армении, Арцаха и всех армян.

Президент Саркисян также поинтересовался мерами  предотвращения распространения нового коронавируса в Арцахе.

 


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