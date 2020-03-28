Оргкомитет Олимпиады-2020 намерен провести ОИ летом 2021 года

Оргкомитет XXXII Олимпийских Игр в Токио намерен провести Игры летом 2021 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Оргкомитет надеется, что окончательное решение по графику проведения Олимпийских Игр будет принято на следующей неделе.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что японские власти согласились отложить игры на срок до одного года, что означает, что игры также можно будет провести весной.

24 марта было объявлено, что XXXII летняя Олимпиада в Токио была отложена на год. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзё Абэ провели телефонный разговор, и после предложения Баха премьер Абэ согласился отложить Игры на год. ОИ состоятся в 2021 году.

XXXII летняя Олимпиада пройдет в Токио. Они должны были начаться 24 июля 2020 года и завершиться к 9 августа. Игры отложены из-за пандемии коронавируса.