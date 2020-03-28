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The Guardian: США — первая страна, где подтвержденое число зараженных превысило 100.000

The Guardian: США — первая страна, где подтвержденое число зараженных превысило 100.000

Соединенные Штаты Америки стали первой страной в мире, где число подтвержденных случаев коронавируса превысило 100 000 человек.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает The Guardian.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о крупнейшем в истории страны пакете экономической помощи   на сумму 2,2 триллиона долларов, предназначенных для ускорения федеральной помощи работникам и предприятиям.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах 27 марта увеличилось на 15 000. В Нью-Йорке были госпитализированы 6000 человек, около 1600 из которых находятся в отделении интенсивной терапии. Больницы в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте и других очагах вирусных вспышек  сообщили о нехватке лекарств, медикаментов и обученного персонала.

 

 

 

 

 


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