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Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся — водитель погиб

Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся — водитель погиб

28-го марта  в 07:41 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе  Мецамор-Армавир   (Армавирская область) произошло ДТП,  необходима  помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Выяснилось, что на 3-м км  трассы  Мецамор-Армавир автомобиль Mazda  съехал с проезжей  части и перевернулся, водитель погиб.

 Спасатели поднесли труп водителя  к  машине  скорой  помощи.

 


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