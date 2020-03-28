Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся — водитель погиб
10:56, 28 Март, 2020
28-го марта в 07:41 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Мецамор-Армавир (Армавирская область) произошло ДТП, необходима помощь спасателей.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.
На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Выяснилось, что на 3-м км трассы Мецамор-Армавир автомобиль Mazda съехал с проезжей части и перевернулся, водитель погиб.
Спасатели поднесли труп водителя к машине скорой помощи.
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