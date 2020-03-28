Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся — водитель погиб

28-го марта в 07:41 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Мецамор-Армавир (Армавирская область) произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 3-м км трассы Мецамор-Армавир автомобиль Mazda съехал с проезжей части и перевернулся, водитель погиб.

Спасатели поднесли труп водителя к машине скорой помощи.