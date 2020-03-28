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Полиция составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 722 лиц

Полиция составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 722 лиц

Полиция продолжает выполнять решение Коменданта об ограничении свободного передвижения людей с целью предотвращения возможного распространения нового коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, 27 марта, с 9.00 до 21.00 часов, по фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 722 лиц, а после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 21.00 часов 27 марта - протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 1659 лиц, из них 810  – в столице, 849 – в областях. 

С 9 утра до 21.00 часов  27 марта сотрудники ГИБДД обнаружили в республике 462 автомобиля, в которых было  более 2 человек, и после вступления в силу решения Коменданта до 21.00 часов  27 марта  - 1722  года транспортное средство. Все те, кто нарушил решение, были выведены  из автомобилей.

Протокол об административном  правонарушении  был составлен в отношении 44 водителей общественного транспорта, которые перевозили пассажиров - более установленного числа.

«Еще раз призываем население строжайше ограничивать выход из квартир и выходить из квартир исключительно в случае крайней необходимости.

Водителей призываем перевозить только одного пассажира, соблюдая требования, установленные решением Коменданта», - говорится в сообщении полиции.

 


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