Президент Арцаха провел совещание по предотвращению распространения нового коронавируса

Под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна 27 марта прошло расширенное заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса, с участием представителей законодательного, исполнительных, судебных и других государственных органов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на заседании был обсужден ход работ, осуществляемых с целью предотвращения распространения нового коронавируса в республике. Особое внимание было уделено реализации всех профилактических мер для защиты здоровья населения в ходе предстоящих 31 марта общегосударственных выборов.

Бако Саакян дал конкретные поручения ответственным должностным лицам по проведению этого важного общегосударственного события на надлежащем уровне, равно как и по осуществлению комплекса санитарно-гигиенических мер во всех избирательных участках, административных зданиях избирательных комиссий, здании пресс-центра ЦИК, по обеспечению дезинфицирующими средствами, индивидуальными масками, перчатками, ручками избирателей и лиц, вовлеченных в избирательный процесс.

В своем слове глава государства отметил, что будет сделано все необходимое для предотвращения возможных негативных последствий, связанных с распространением нового коронавируса, и этот важнейший период будет также пройден достойно.

Президент подчеркнул, что все действия должны быть направлены на обеспечение будущего свободного, независимого и демократического государства, благополучия нашей страны и граждан.

В заседании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.