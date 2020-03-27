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Президент Арцаха провел совещание по предотвращению распространения нового коронавируса

Президент Арцаха провел совещание по предотвращению распространения нового коронавируса

Под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна 27 марта прошло расширенное заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса, с участием представителей законодательного, исполнительных, судебных и других государственных органов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на заседании был обсужден ход работ, осуществляемых с целью предотвращения распространения нового коронавируса в республике. Особое внимание было уделено реализации всех профилактических мер для защиты здоровья населения в ходе предстоящих 31 марта общегосударственных выборов.

Бако Саакян дал конкретные поручения ответственным должностным лицам по проведению этого важного общегосударственного события на надлежащем уровне, равно как и по осуществлению комплекса санитарно-гигиенических мер во всех избирательных участках, административных зданиях избирательных комиссий, здании пресс-центра ЦИК, по обеспечению дезинфицирующими средствами, индивидуальными масками, перчатками, ручками избирателей и лиц, вовлеченных в избирательный процесс.

В своем слове глава государства отметил, что будет сделано все необходимое для предотвращения возможных негативных последствий, связанных с распространением нового коронавируса, и этот важнейший период будет также пройден достойно.

Президент подчеркнул, что все действия должны быть направлены на обеспечение будущего свободного, независимого и демократического государства, благополучия нашей страны и граждан.

В заседании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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БелТА


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