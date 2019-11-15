Предстоящие на 28 марта мероприятия
17:53, Март 27, 2020
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- 18:42 Опубликована карта подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении по областям
- 18:01 Соцпомощь должна быть нацелена на ставших безработными из-за коронавируса граждан: Пашинян
- 17:53 Предстоящие на 28 марта мероприятия
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- 16:57 COVID-19. Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 550 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
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