COVID-19. Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 550 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, инфицированных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, превысило 550 тысяч в мире. Как сообщает Арменпресс, по данным исследовательских центров, а число погибших превышает 24 тысячи. Количество вылеченных составляет 128 тысяч 701. Приблизительно 95 процентов зараженных переносят заболевание в легкой форме, а 5 процентов - тяжелой форме.

Статистика

В США зафиксирован значительный рост пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. По данным исследовательских центров, общее число инфицированных коронавирусом в США составляет 85 594 человека. По этому показателю США опередили Китай, где число заболевших - 81 340 человек. В КНР зафиксировано всего 55 новых случаев заражения.

Число погибших составляет 3 292. По количеству инфицированных Италия приближается к Китаю. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигло 80 589. Италия остается номером один в мире по количеству погибших - 8 215 случаев.

Испания является четвертой наиболее зараженной страной с 64 тысячами 59 подтвержденных случаев. Наблюдается тревожное увеличение как числа новых случаев, так и уровня смертности. В частности, за один день было зарегистрировано 769 смертей. Всего погибло 4 858 человек. Количество новых инфекций в стране составляет 6 тысяч 273.

По количеству инфицированных Испания является следующей в списке. Общее количество подтвержденных дел составляет 47 тысяч 373. Уровень новых случаев также высок в Германии. Здесь зарегистрировано 3435 новых подтвержденных случаев.

В Иране зарегистрировано подтверждено 2892 новых случаев коронавируса. Общее количество случаев здесь составляет 32 тысячи 332, а число смертей составляет 2 тысячи 378. Количество подтвержденных случаев заражения во Франции составляет 29 тысяч 155, в Швейцарии - 11 тысяч 951, в Великобритании - 11 тысяч 658, в Южной Корее - 9 тысяч 332.

В Грузии зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции, в России - 1036, в Турции - 3 629.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи зафиксированы в более 195 странах и территориях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Результат теста на коронавирус премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона оказался положительным, он самоизолировался. Об этом Джонсон сообщил в своем микроблоге в Twitter.

“В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы, и результат моего теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать руководить работой правительства по видеосвязи из дома, потому что мы боремся с этим вирусом”, - написал Джонсон.

Китай готов оказать помощь США в борьбе с коронавирусом

Китай готов оказать посильную помощь и поддержку США в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"В нынешней ситуации Китай и США должны объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную помощь США. Китайская сторона понимает нынешние трудности, которые испытывает американская сторона, готова оказать посильную помощь и поддержку", - заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай будет и дальше в полной мере обмениваться с США опытом и информацией по борьбе с эпидемией.

Власти Аргентины полностью закрыли границу

Правительство Аргентины приняло решение полностью закрыть границу, в том числе для въезда граждан страны, из-за распространения нового коронавируса. Соответствующий указ опубликован в четверг вечером.

"Расширить действие запрета на въезд на территорию Аргентины через порты, аэропорты и наземные пограничные пункты <...> лиц, живущих в стране, и аргентинцев с видом на жительство за границей. Эта мера будет действовать до 31 марта включительно", - говорится в документе.

В нем отмечается, что министерство внутренних дел "может сократить или продлить срок" действия запрета. Закрытие границ не распространяется на внешнюю торговлю.

Даже во время войны жизнь в Дамаске не останавливалась, а сегодня он упустел

В Сирии, как и во многих других странах, введен жесткий карантин из-за коронавируса, открыты только продуктовые магазины и аптеки, а с шести вечера до шести утра действует комендантский час. Магазины в Старом Дамаске не закрывались и в разгар войны. Сейчас почти все из них стоят с опущенными ставнями. Закрыт и знаменитый старый базар аль-Хамидия.

"Во время войны была и смерть, и жертвы, и шальные пули, но жизнь здесь, в Дамаске не останавливалась. Любой инцидент решался очень быстро, и все вновь становилось как обычно. Но сейчас все по другому из-за коронавируса, все закрыто", - говорит сирийский студент.

Пока случаи заражения коронавирусом в Сирии исчисляются однозначной цифрой, однако в ВОЗ опасаются взрывного распространения болезни в этой ближневосточной стране, особенно в лагерях для беженцев.

Беженцев не пустят в Германию из-за коронавируса

Соискатели убежища включены в категорию иностранцев, которым запрещен въезд в Германию. До этого въезд в Германию для них был свободным.

В Австрии оценили эффективность ограничительных мер из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Австрии для борьбы с коронавирусом, начинают действовать, но пока рано посылать позитивный сигнал, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

Министр подчеркнул, что рост числа инфицированных за последние сутки составил 18%, в то время как две недели назад он достигал 40%. Власти были нацелены на снижение роста до 20% и менее.

"Это говорит о том, что меры начинают действовать. Это дает надежду населению: когда мы действуем, появляются положительные результаты. Но еще слишком рано посылать позитивный сигнал в какой-либо форме. Мы еще очень далеки от наших целей", - сказал Аншобер на пресс-конференции.

В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса работников и учащихся переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо вместе с людьми, с которыми живешь. Собираться группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро. Этот пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля: канцлер Себастьян Курц ранее заявил, что правительство нацелено на пошаговую отмену ограничений с 14 апреля.