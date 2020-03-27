Китай готов оказать помощь США в борьбе с коронавирусом

Китай готов оказать посильную помощь и поддержку США в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"В нынешней ситуации Китай и США должны объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную помощь США. Китайская сторона понимает нынешние трудности, которые испытывает американская сторона, готова оказать посильную помощь и поддержку", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он добавил, что Китай будет и дальше в полной мере обмениваться с США опытом и информацией по борьбе с эпидемией.