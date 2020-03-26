Легендарный стадион “Маракана” превратится в госпиталь: ТАСС

Легендарный стадион “Маракана” в Рио-де-Жанейро будет использован в качестве госпиталя для больных с коронавирусным заболеванием.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС. Кроме “Мараканы”, для той же цели свои стадионы предоставили и большинство клубов, участвующих в чемпионате Бразилии.

На стадионе “Маракана” были проведены два чемпионата мира, там состоялись церемонии открытия и закрытия XXXI летних Олимпийских игр.