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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.


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БелТА


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