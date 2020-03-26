COVID19: число заразившихся в мире превысило 472 000: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 472 000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 21 000. Число выздоровевших составляет 114 703 человек. По количеству инфицированных вирусом на первом месте продолжает оставаться Китай, откуда и началась вспышка. Число заразившихся в Китае - 81 285 человек. Зафиксировано 67 новых случаев. На втором месте по количеству инфицированных - Италия, там заразились коронавирусом 74 386 человек. Самый высокий показатель смертности от коронавируса в Италии - 7 503.

Число инфицированных быстро растет в США. В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса составляет 68 489. США по этому показателю оказались на третьем месте, опередив Испанию. Здесь также наблюдаются тенденции роста заболеваемости. В частности, число подтвержденных случаев составляет 49 515. Общее число смертей - 3 тысячи 647 человек.

За Испанией следует Германия, где число инфицированных составляет 37 323, затем Иран - 27 017 подтвержденных случаев. Число инфицированных во Франции достигло 25 233, в Швейцарии - 10 891, в Южной Корее - 9 241, в Великобритании - 9 529.

В Грузии зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, в России - 658, в Турции - 2 433.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, в которых зафиксирована инфекция, превышает 195.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290. На данный момент фактически лечение получают 272 пациента, вылечились 18 человек.