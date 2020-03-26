Новые достижения Армении в международных рейтингах: Пашинян представил новые доклады

Согласно международным докладам Армения в различных сферах зафиксировала значительный рост, в частности, зафиксирован высокий уровень демократизации, улучшение показателя экономической свободы. Как передает «Арменпресс», в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян представил эти доклады.

“Инициатива “Varieties of Democracy” опубликовала доклад о мировой демократии 2020 года. В этом докладе отмечается, что, несмотря на серьезный рост авторитаризма в мире, Армения в 2019 году зафиксировала высокие показатели демократизации. В докладе есть такая формулировка: “Демократические активисты Армении теперь могут пожинать плоды мирных митингов и могут отметить тот факт, что Армению с 2019 года управляет правительство, избранное демократическим процессом”, - представил Пашинян и подчеркнул не только оценку общего текста, но и конкретность и выделенные в докладе показатели.

По показателю избирательной демократии Армения с 117-го места переместилась на 35-е место, зафиксировав рост на 82 пункта. По показателю либерализации Армения со 125-го места переместилась на 61-е, зафиксировав рост на 64 пункта. Показатель равноправия: Армения с 63-го места переместилась на 40-е, зафиксировав прогресс на 23 пункта. По показателю участия Армения со 105 пункта переведена на 52 пункт - прогресс в 53 пункта. По консультативному показателю Армения со 113 пункта переведена на 31 пункт, зафиксировав прогресс на 82 пункта.

Было учтено, насколько действия правительства соответствуют общественным интересам, а также насколько правительство принимает контраргументы и выслушивает их, также было оценено участие общества. В докладе также есть графики, в которых указаны линии минимума и максимума. Премьер-министр отметил, что Армения по показателю политического участия женщин уже пересекла линию максимума, то есть считается, что женщины имеют очень серьезное участие.

Протекционизм вплотную приблизился к минимуму, то есть, скоро мы подойдем к минимуму, по уровню коррумпированности исполнительной власти мы также приближаемся к минимуму”, - представил Пашинян.

Следующий доклад касается Индекса экономической свободы в 2020 году. Премьер-министр отметил, что в этом году Армения изменила свой статус в Индексе экономической свободы. Если раньше экономика Армении считалась умеренно свободной, то в 2020 году экономика Армении оценена как в основном свободная. Страна прогрессирует, с 47-го места она перешла на 34-е. Согласно докладу, Армения добилась успехов сразу по 8 показателям: права собственности, эффективности судебной системы, этики правительства, налогового бремени. Пашинян счел очень важным, что авторы исследования связывают успехи Армении с налогово-бюджетным оздоровлением. В европейском регионе наша страна с 45-го места перешла на 18-е. Общий балл Армении на 2019 год выше среднего - как в Европе, так и в мире. Согласно докладу, для привлечения больших инвестиций и перехода в основную свободную категорию более высоких позиций Армения должна уделять большое внимание улучшению эффективности судебной системы и улучшению системы управления, сказал Пашинян и отметил, что это означает, что политическая направленность правительства в плане улучшения международной и экономической ситуации также соответствует экспертному тренду, то есть, необходимо всерьез заняться судебной системой.

Констатируется, что суды в стране страдают от низкого уровня эффективности, независимости и профессионализма, укрепление судебной системы должно быть приоритетом. В докладе есть ряд и других заключений.

Пашинян отметил, что и после этого экономического кризиса правительство должно провести серьезные экономические изменения, привлечь иностранные инвестиции. Он отметил, что любой серьезный иностранный инвестор в первую очередь рассматривает международные доклады, чтобы составить представление о том, с какой страной он имеет дело.