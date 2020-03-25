У принца Чарльза диагностирован коронавирус: CNN

Тест на коронавирус британского 71-летнего наследного принца Чарльза оказался положительным. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщило СNN.

Принц Чарльз самоизолировался в Шотландии. В заявлении, распространенном офисом наследного принца “Кларенс хаус”, в частности, отмечается, что у него слабо выраженные симптомы, самочувствие в целом хорошее, и в течение последних нескольких дней принц Чарльз работал из дома.

Герцогиня также сдала тест на диагностику короновируса. У нее вируса не обнаружено. По призыву правительства и врачей принц и герцогиня самоизолировались в замке в Шотландии.

Коронавирус нового типа получил широкое распространение во многих странах мира, в некоторых из них объявлено чрезвычайное положение. Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве превысило 8 000.