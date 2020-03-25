Культурная жизнь активна даже в эти дни: Министерство НОКС Армении реализует интересные программы

Учитывая необходимость проведения комплексных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, ограничения среды массовой коммуникации, Министерство НОКС Армении до завершения режима чрезвычайного положения будет заботиться о культурной жизни граждан и обеспечении времяпрепровождения в дистанционном режиме в онлайн пространстве.

Как передает «Арменпресс», действующие под ведомством министерства музеи, библиотеки, концертные и театральные организации на своих фейсбуковских страницах, сайтах, на Общественном телевидении осуществляют различные программы, целью которых является организация интеллектуального досуга лиц, временно прекративших общение с внешним миром.

С музеями и библиотеками, действующими при Министерстве НОКС Армении, реализуется онлайн программа “Из дому в музей и в библиотеку”. Она предполагает организацию и осуществление ряда культурно-образовательных программ в социальных сетях, направляя приглашения всем возможным группам, в том числе учебным заведениям, культурным, справочным площадкам, частным лицам. В список предложений музеев и библиотек включены чтения, сказки, художественные, литературные, музыкальные, анимационные игры, детско-юношеские конкурсы, познавательные фильмы, премьеры, выставки и другие онлайн-программы.

По совместной инициативе театральных и концертных организаций, действующих под ведомством министерства, разрабатывается ряд культурно-образовательных, познавательных проектов, в частности, стартует вариант дистанционного осуществления проекта “Класс + классика" Национального академического театра им. Г. Сундукяна, в рамках которого будут организованы лекции по истории театра, обсуждения спектаклей, беседы с известными актерами, будут показаны места, незнакомые зрителю. Будет реализована информационная программа “Твой современник”, которая будет представлять молодых талантливых музыкантов разных поколений, представив людей, достигших международного успеха благодаря своему трудолюбию. Будет новуй проект “Дас а”, который разрабатывает программу организации онлайн-уроков в мобильных приложениях, а в приложении “Диджитал АРМ Симфони” можно будет услышать исполнения Государственного симфонического оркестра Армении.

Артисты театра “Амазгаин” прочтут басни, проведут короткие обсуждения, затем предложат продолжить обсуждения с родителями и отправить мнения по указанному адресу.

Правительство Армении с целью преодоления распространения коронавируса объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г. Отменены или перенесенены множество массовых мероприятий. Культурные учреждения на некоторое время прекратили свою деятельность. Некоторые из них пробуют сохранить связь с общественностью на онлайн-платформах.