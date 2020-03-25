Полицейские будут до 16:00 проводить разъяснительные работы по передвижению граждан

С целью предотвращения распространения коронавируса нового типа в Республике Армения в период объявленного чрезвычайного положения 25-го марта до 16:00 полиция проведет разъяснительные работы с гражданами.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель начальника Полиции Армении Айк Мгерян.

“У нас есть указание, посредством разъяснительной работы до 16:00 урегулировать ситуацию. После этого часа в установленном законом порядке мы перейдем к нашим действиям”, - отметил Мгрян.

Согласно решению коменданта вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в ситуации чрезвычайного положения, граждане, выходя из дома, должны иметь при себе форму передвижения, а также документ, удостоверяющий личность. Мгерян коснулся также деятельности полицейских в эти дни и подчеркнул, что в рамках своих количественных сил они на всей территории республики осуществляют службу и пытаются выполнять все требования решений коменданта.

По состоянию на 10:00 25 марта в Армении общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 265. 1315 тестов на коронавирус с отрицательным результатом.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение. В Армении по состоянию на 21:00 24 марта от коронавирусного заболевания вылечились 16 граждан, из изоляции вышли 88.