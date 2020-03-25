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Чартерным рейсом из Украины в Армению прилетят более 60 пассажиров

Чартерным рейсом из Украины в Армению прилетят более 60 пассажиров

Чартерным рейсом украинской авиакомпании “SkyUp” 25 марта из Украины в Армению прибудут 62 пассажира.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Тигран Сейранян.

“На данный момент из Украины в Армению вылетают 62 пассажира (цифры предварительные). Подавляющее большинство из них - граждане Армении. Предполагается, что около 95 человек на том же самолете отправится из Еревана в Киев”, - написал Сейранян.

По состоянию на 10:00 25 марта в Армении общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 265. 1315 тестов на коронавирус с отрицательным результатом.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение. В Армении по состоянию на 21:00  24 марта от коронавирусного заболевания вылечились 16 граждан, из изоляции вышли 88.


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