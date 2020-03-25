Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265

В Армении зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

В Армении по состоянию на 10:00 25 марта общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 265.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта с по 23:59 31 марта по всей территории Армении будет ограничено право людей на свободное передвижение. В Армении по состоянию на 21:00 24 марта от коронавирусного заболевания вылечились 14 граждан, из изоляции вышли 88.