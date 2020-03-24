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Запущена единая информационная платформа по борьбе с коронавирусом Covid19.gov.am

Запущена единая информационная платформа по борьбе с коронавирусом Covid19.gov.am

Правительство Армении запустило единую информационную платформу по борьбе с коронавирусом - Covid19.gov.am. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил советник вице-премьера Армении Сурен Крмоян во время пресс-конференции 24 марта.

«Это будет основной ресурс для представления информации, кроме сайта gov.am. Здесь будет круглосуточно представляться новая информация о современных мерах профилактики и лечения коронавируса. Будет соответствующая лента новостей, все инструкции и будут представлены решения коменданта, а также свежая информация об ограничениях на поездки», - сказал Сурен Крмоян.

Крмоян добавил, что на сайте есть ссылки на горячую линию и оперативный центр министерства здравоохранения.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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