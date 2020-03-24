Запущена единая информационная платформа по борьбе с коронавирусом Covid19.gov.am

Правительство Армении запустило единую информационную платформу по борьбе с коронавирусом - Covid19.gov.am. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил советник вице-премьера Армении Сурен Крмоян во время пресс-конференции 24 марта.

«Это будет основной ресурс для представления информации, кроме сайта gov.am. Здесь будет круглосуточно представляться новая информация о современных мерах профилактики и лечения коронавируса. Будет соответствующая лента новостей, все инструкции и будут представлены решения коменданта, а также свежая информация об ограничениях на поездки», - сказал Сурен Крмоян.

Крмоян добавил, что на сайте есть ссылки на горячую линию и оперативный центр министерства здравоохранения.