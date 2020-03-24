Состояние 77-летнего гражданина Армении с коронавирусом крайне тяжелое: премьер представил ситуацию

Среди людей с коронавирусным заболеванием в Армении 11 человек старше 65 лет и 5 человек старше 70 лет. В настоящее время нет пациентов старше 80 лет. Как передает Арменпресс, об этом в своем обращении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В целом у нас 30 пациентов с пневмонией, 5 из них находятся в отделении интенсивной терапии, и, к сожалению, состояние одного из них, нашего 77-летнего соотечественника, находится в критическом состоянии. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое.

На данный момент у нас 868 изолированных граждан, более 2419 граждан находятся в самоизоляции, и я надеюсь, что все они будут соблюдать условия изоляции.

Что касается географии распространения инфекции, у нас есть случаи коронавируса в Ереване, Армавирской, Араратской, Арагацотнской, Котайкской, Сюникской, Ширакской и Лорийской областях.

Мы знаем происхождение большинства из этих случаев. Как мы уже говорили, у нас было три развивающиеся ветви распространения коронавируса: наши соотечественники из Ирана, наши соотечественники из Эчмиадзина и наши соотечественники из ереванской завода.

В результате наших действий нам удалось остановить дальнейшее развитие очагов из Ирана и Эчмиадзина, и мы боролись за то, чтобы не допустить дальнейшего развития очага из ереванского завода», - сказал премьер.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.