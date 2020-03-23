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Вице-спикер НС прокомментировал беспокойства в связи с ограничением свободы информации и СМИ

Вице-спикер НС прокомментировал беспокойства в связи с ограничением свободы информации и СМИ

Власти Армении работают открыто, и говорить и беспокоиться о каких-либо ограничениях неуместно. Как сообщает Арменпресс, об этом после окончания встречи фракции «Мой шаг» в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян.

«У нас есть случай, когда азербайджанские хакеры взломали страницу армянского пользователя и попытались распространить панику. Мы должны принять это во внимание. В любом случае, когда мы говорим о цензуре в целом, речь идет только о коронавирусе. Я также хотел бы сказать, что правительство публикует всю информацию о коронавирусе в считанные минуты, поэтому я думаю, что беспокойство немного преувеличено», - сказал Ален Симонян. Он подчеркнул, что Армения является одной из стран, которая является наиболее открытой с точки зрения информации.

На вопрос, возможно ли дальнейшее ужесточение, Ален Симонян ответил, что любое ужесточение должно быть оправдано.

«Мы должны быть осторожны, но в то же время думать о том, как мы продолжим нашу жизнь, нашу нормальную деятельность. Ужесточения будут по мере необходимости», - сказал Ален Симонян.


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