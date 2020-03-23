Заявление МИД Арцаха по случаю 100-летия погромов армян в городе Шуши

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю 100-летия погромов армян в городе Шуши. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в заявлении, в частности, говорится:

“100 лет назад, 23 марта 1920 года, власти новосозданной Азербайджанской Демократической Республики осуществили резню армянского населения Шуши, тогдашнего административного и культурного центра Арцаха. В результате этого чудовищного преступления тысячи армян были убиты, десятки тысяч вынуждены были бежать из своих домов, армянская часть города была разграблена, сожжена и полностью разрушена. Оставшиеся в живых армянские жители Шуши, составлявшие большинство населения города, были полностью изгнаны. Большая часть некогда красивого армянского города еще долгие годы лежала в развалинах. Было уничтожено колоссальное культурное наследие Шуши.

Масштабы и жестокость этого преступления поразили посетивших Шуши сразу после резни современников, которые отмечали, что колодцы были заполнены трупами женщин и детей. Трагедия оставила настолько глубокий след на город и его атмосферу, что даже спустя 10 лет вызывала мрачные впечатления и тяжелые чувства, что отразил в своем стихотворении «Фаэтонщик» один из выдающихся русских писателей ХХ века Осип Мандельштам.

Шушинская резня стала апофеозом продолжавшихся два года попыток азербайджанских властей захватить и подчинить себе Арцах. Именно эти неуемные и ничем не обоснованные территориальные притязания созданного в результате турецкого вторжения на Южный Кавказ Азербайджана на Арцах и положили начало азербайджано-карабахскому конфликту в его современном понимании. Азербайджанские власти пытались добиться своей цели при прямой поддержке турецких войск. В последующем турецкие офицеры и эмиссары продолжали оказывать помощь азербайджанским вооруженным формированиям, в том числе и в вопросе организации шушинской резни 1920 года, пытаясь продолжить геноцид армян уже в Восточной Армении.

Последовавшее после советизации республик Южного Кавказа насильственное включение Арцаха в состав Советского Азербайджана проблему не решило, так как политика азербайджанских властей по отношению к армянскому населению Арцаха изменилась лишь по форме, но не по содержанию.

Начало процесса распада Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х вновь актуализировало проблему физической безопасности армянского населения Арцаха. В ответ на мирные требования народа Арцаха о воссоединении с Арменией по Азербайджану прокатилась волна массовых убийств и погромов армян. Тысячи армян были убиты и получили увечья, сотни тысяч - депортированы. Армянские погромы 1988-1990-х годов стали продолжением шушинской резни 1920 года и наглядно продемонстрировали, что даже спустя 70 лет ни цели, ни методы азербайджанских властей не изменились.

Лишь благодаря самоорганизации народа Арцаха, создавшего дееспособное государство со всеми необходимыми институтами, включая боеспособную армию, а также поддержке со стороны армян всего мира удалось отразить вооруженную агрессию Азербайджана 1991-1994 годов и не допустить повторения в Арцахе шушинского сценария, но уже в более крупных масштабах.

Сегодня власти и народ Арцаха прилагают все усилия для возрождения Шуши и восстановления, в частности, уничтоженного азербайджанскими властями культурного наследия города”.