Президент Арцаха поздравил избранного президента Абхазии Аслана Бжания
Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 марта направил поздравительное послание избранному президенту Республики Абхазия Аслану Бжания.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в послании говорится:
"Многоуважаемый Аслан Георгиевич!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Абхазия!
Пройденный Вами путь, Ваши знания, опыт государственного и политического деятеля, несомненно, будут служить дальнейшему всестороннему развитию Абхазии и укреплению ее государственного суверенитета.
В Арцахе высоко ценят братские отношения с Абхазией, основанные на традициях дружбы и тесного сотрудничества. Уверен, что и в дальнейшем связи между нашими странами и народами будут углубляться и расширяться.
Вновь поздравляю Вас, уважаемый Аслан Георгиевич, с избранием на высокий и ответственный пост главы государства.
Желаю Вам благополучия и успехов во всех начинаниях во имя мира и процветания Абхазии!".
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