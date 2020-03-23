Президент Арцаха поздравил избранного президента Абхазии Аслана Бжания

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 марта направил поздравительное послание избранному президенту Республики Абхазия Аслану Бжания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в послании говорится:

"Многоуважаемый Аслан Георгиевич!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Абхазия!

Пройденный Вами путь, Ваши знания, опыт государственного и политического деятеля, несомненно, будут служить дальнейшему всестороннему развитию Абхазии и укреплению ее государственного суверенитета.

В Арцахе высоко ценят братские отношения с Абхазией, основанные на традициях дружбы и тесного сотрудничества. Уверен, что и в дальнейшем связи между нашими странами и народами будут углубляться и расширяться.

Вновь поздравляю Вас, уважаемый Аслан Георгиевич, с избранием на высокий и ответственный пост главы государства.

Желаю Вам благополучия и успехов во всех начинаниях во имя мира и процветания Абхазии!".