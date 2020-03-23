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Президент Арцаха поздравил избранного президента Абхазии Аслана Бжания

Президент Арцаха поздравил избранного президента Абхазии Аслана Бжания

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 марта направил поздравительное послание избранному президенту Республики Абхазия Аслану Бжания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в послании говорится:

"Многоуважаемый Аслан Георгиевич!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Абхазия!

Пройденный Вами путь, Ваши знания, опыт государственного и политического деятеля, несомненно, будут служить дальнейшему всестороннему развитию Абхазии и укреплению ее государственного суверенитета.

В Арцахе высоко ценят братские отношения с Абхазией, основанные на традициях дружбы и тесного сотрудничества. Уверен, что и в дальнейшем связи между нашими странами и народами будут углубляться и расширяться.

Вновь поздравляю Вас, уважаемый Аслан Георгиевич, с избранием на высокий и ответственный пост главы государства.

Желаю Вам благополучия и успехов во всех начинаниях во имя мира и процветания Абхазии!".


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