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МИД Арцаха прокомментировал информацию о прекращении США финансирования проектов «The HALO Trust»

МИД Арцаха прокомментировал информацию о прекращении США финансирования проектов «The HALO Trust»
Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах прокомментировало информацию о прекращении Соединенными Штатами Америки финансирования проектов «The HALO Trust» в Арцахе. «Арменпресс» приводит комментарий МИД Арцаха.
Вопрос: Как вы прокомментируете информацию о прекращении США финансирования проектов, осуществляемых международной неправительственной организацией «The HALO Trust» в Арцахе?
Ответ: Финансирование Агентством международного развития США (USAID) программ, представленных организацией «The HALO Trust» по гуманитарному разминированию в Арцахе, было реализовано в соответствии с предусмотренным графиком и бюджетом и завершено в 2020 году.
Однако гуманитарные работы по разминированию в Арцахе еще не завершены, и для населения Арцаха существует опасность, обусловленная наличием мин. Гуманитарное разминирование имеет важное значение для народа Арцаха, поскольку обеспечивает безопасность гражданского населения, его свободного передвижения и создает условия для экономической и социальной деятельности.
В этом контексте вызывает сожаление решение о прекращении финансирования программы.
Следует отметить, что Конгресс США продолжает обсуждение законопроекта о внешних ассигнованиях на следующий финансовый год, и 75 конгрессменов уже направили письмо руководству Комитета по ассигнованиям Конгресса с призывом предусмотреть в бюджете на 2021 год выделение средств для продолжения работ по разминированию в Арцахе.
Тем не менее, представители властей США заявили, что рассматривают возможность реализации в Арцахе других проектов. Мы надеемся, что американское правительство продолжит поддержку в реализации программ развития, а также других программ, направленных на решение гуманитарных задач в Арцахе.
Хотим выразить свою искреннюю признательность народу и правительству США за оказываемую Арцаху в течение многих лет регулярную помощь, благодаря которой были реализованы многочисленные программы.

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