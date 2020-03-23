МИД Арцаха прокомментировал информацию о прекращении США финансирования проектов «The HALO Trust»

Вопрос: Как вы прокомментируете информацию о прекращении США финансирования проектов, осуществляемых международной неправительственной организацией «The HALO Trust» в Арцахе?

Ответ: Финансирование Агентством международного развития США (USAID) программ, представленных организацией «The HALO Trust» по гуманитарному разминированию в Арцахе, было реализовано в соответствии с предусмотренным графиком и бюджетом и завершено в 2020 году.

Однако гуманитарные работы по разминированию в Арцахе еще не завершены, и для населения Арцаха существует опасность, обусловленная наличием мин. Гуманитарное разминирование имеет важное значение для народа Арцаха, поскольку обеспечивает безопасность гражданского населения, его свободного передвижения и создает условия для экономической и социальной деятельности.

В этом контексте вызывает сожаление решение о прекращении финансирования программы. Следует отметить, что Конгресс США продолжает обсуждение законопроекта о внешних ассигнованиях на следующий финансовый год, и 75 конгрессменов уже направили письмо руководству Комитета по ассигнованиям Конгресса с призывом предусмотреть в бюджете на 2021 год выделение средств для продолжения работ по разминированию в Арцахе.

Тем не менее, представители властей США заявили, что рассматривают возможность реализации в Арцахе других проектов. Мы надеемся, что американское правительство продолжит поддержку в реализации программ развития, а также других программ, направленных на решение гуманитарных задач в Арцахе.