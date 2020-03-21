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Анна Акопян просит граждан оставаться дома — для скорейшего преодоления коронавируса

Анна Акопян просит граждан оставаться дома — для скорейшего преодоления коронавируса

Супруга премьер-министра Республики Армения  Анна Акопян со своей страницы в Facebook обратилась к  гражданам с просьбой оставаться дома со своими семьями, что поможет медикам и надлежащим органам как  можно скорее преодолеть эпидемию. 

Как  передает Арменпресс, супруга премьер-министра отметила,  что понимает, как трудно так долго не выходить из дома, однако другого пути нет. 

«Как и многим из вас, нашей семье тоже  трудно в эти дни оставаться дома. Мы понимаем, что многие из вас скучают по занятиям, друзьям, работе,  прогулкам по весеннему Еревану. Мы тоже скучаем. Однако в этот момент первостепенное значение имеет наше высокое сознание.

Статистика    коронавирусных инфекций и смертей во всем мире ужасает. К счастью, в нашей стране нет смертей, но   количество зараженных тоже вызывает беспокойство. 

Поэтому ради нас, наших семей, наших детей, наших родителей, наших друзей, наших сограждан,   ради нашей страны и нашего народа — будем оставаться дома, чем поможем врачам и другим органам быстрее победить эту эпидемию.

Поможем им  нашим желанием как  можно раньше вернуться к нормальной жизни. Пусть Бог защитит нашу страну и наш народ», - написал Акопян.

Супруга  премьер-министра опубликовала фотографию своей семьи   2019 года.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с   18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00. Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан.

 


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