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Умерший от коронавируса в Лос-Анджелесе молодой человек — армянин, гражданин США

Умерший от коронавируса в Лос-Анджелесе молодой человек — армянин, гражданин США

В Лос-Анджелесе, в клинике  «Пасадена» умер 34-летний мужчина, армянин по происхождению, у которого  около недели назад диагностировали коронавирус. 

В  беседе с Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что «погибший молодой человек является гражданином США армянского происхождения». 

Как  передает Asbarez,  молодой человек - второй погибший от коронавируса в Лос-Анджелесе.   Коронавирус у него был диагностирован 13 марта.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах на 20 марта составляет 15 219. Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что число смертей в Соединенных Штатах достигло 201.


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