Умерший от коронавируса в Лос-Анджелесе молодой человек — армянин, гражданин США

В Лос-Анджелесе, в клинике «Пасадена» умер 34-летний мужчина, армянин по происхождению, у которого около недели назад диагностировали коронавирус.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что «погибший молодой человек является гражданином США армянского происхождения».

Как передает Asbarez, молодой человек - второй погибший от коронавируса в Лос-Анджелесе. Коронавирус у него был диагностирован 13 марта.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах на 20 марта составляет 15 219. Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что число смертей в Соединенных Штатах достигло 201.