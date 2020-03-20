COVID-19. Испания стала второй в мире по числу зараженных коронавирусом стран: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19) людей в мире превысило 253 тысячи. Как сообщает Арменпресс, по данным исследовательских центров, число погибших превышает 10 тыс 400 человек. 20 марта произошло значительное увеличение числа выздоровевших, превысив 89 тысяч. Утром 19 марта это число составило 85 тыс человек.

Статистика

По количеству людей, зараженных этим вирусом, на первом месте продолжает оставаться Китай, где началась вспышка. Число инфицированных здесь составляет 80 тысяч 967, хотя количество новых случаев уменьшается. Италия находится на втором месте с 41 тыс 035 подтвержденными случаями и 3 405 смертями.

Испания стала третьей страной по количеству инфицированных, обогнав Иран. В Испании 19 тысяч 980 подтвержденных случаев коронавируса и более тысячи человек умерли. Следующим по количеству зараженных является Иран, где было зарегистрировано 19 тысяч 644 случая заражения. Количество смертей составляет 1433.

Число инфицированных в Германии составляет 17 тысяч 372, в США - 14 тысяч 366, во Франции - 10 тысяч 995, в Южной Корее - 8 тысяч 652, в Швейцарии - 4 тысячи 898, в Великобритании - 3 тысячи 269.

Количество стран и территорий увеличивается. Сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит о более чем 180 странах и территориях. Случаи заболевания коронавирусом были подтверждены в Нигерии, Сомали, Чаде, Гамбии и др.

Более 600 случаев коронавируса подтверждены в Африке

По состоянию на 19 марта в 34 африканских странах зарегистрировано более 600 случаев заболевания коронавирусом нового типа (COVID-19) по сравнению с 147 на прошлой неделе. Доклады регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в Африке. «Быстрое развитие COVID-19 в Африке чрезвычайно тревожно и является четким сигналом для начала действий», - сказал региональный директор ВОЗ по Африке, выразив надежду, что они все еще могут изменить ход эпидемии.

ВОЗ поддерживает правительства, предоставляя африканским государствам тесты на коронавирус. В настоящее время 45 африканских стран могут провести тестирование. В начале вспышки это могло сделать только два.

В РФ начались испытания вакцины против нового коронавируса

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин.

При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы.

Власти Сейшел временно ограничили въезд для туристов из Европы

Власти Сейшельских островов временно ограничили въезд на территорию своей страны туристам из Европы. В списке, подготовленном министерством здравоохранения островов, запрещен въезд туристов из Европы.

Узбекистан идет на жесткие меры: все международные пассажирские перевозки приостанавливаются

Из-за распространения нового коронавируса Узбекистан приостановил весь международный пассажиропоток с 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

Пассажирские перевозки автобусами, автомобилями, железной дорогой и воздушным транспортом по международным направлениям приостановлены на 40 дней. Это ограничение не распространяется на грузоперевозки и внешнеторговый оборот.

ЕС вводит временные ограничения на поездки в "нежизненно важных" направлениях

Временное ограничение поездок будет введено на “территории ЕС+1” для всех поездок граждан третьих стран по нежизненно важным направлениям. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе делегации ЕС в Армении.

Для того, чтобы временное ограничение поездок обеспечило желаемый результат с точки зрения ограничения распространения эпидемии, будут действовать исключения только на жизненно важных направлениях.

Временное ограничение поездок не распространится на граждан всех государств-членов ЕС, Шенгенской зоны и ассоциированных стран, возвращающихся на места проживания.

Ограничение не повлияет на

- граждан ЕС, лиц, имеющих гражданство Шенгенской зоны и ассоциированных стран, и членов их семей

- на лиц без гражданства ЕС, имеющих статус длительного пребывания, устанавливаемый положениями Директивы длительного пребывания, вид на жительство в соответствии с другими директивами ЕС или национальным законодательством, или долгосрочную визу государства-члена ЕС

Ограничение не ограничивается также и жизненно важными поездками следующих лиц:

- специалисты сферы здравоохранения, лица, осуществляющие медицинские исследования, медперсонал, занимающийся уходом за пожилыми людьми

- пограничники,

- персонал, занимающийся перевозкой товаров

- дипломаты, персонал международных организаций, военный персонал и специалисты, предоставляющие гуманитарную помощь, в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей

- транзитные путешественники,

- лица, путешествующие по вопросам, имеющим важное семейное значение

- лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам

Лица, имеющие разрешение на въезд на территорию “Европейский Союз +1”, должны пройти систематизированный и усиленный медосмотр.

Временное ограничение поездок будет введено сроком на 30 дней. Дальнейшее продление срока будет зависеть от дальнейших развитий.