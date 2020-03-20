97 лет назад было создано Управление археологической местности и поместья Звартноц

Посетителям историко-культурного музея-заповедника “Звартноц” экскурсоводы охотно представляют историю строительства храма Звартунцев, передают интересную информацию о красоте армянской архитектуры. Как передает «Арменпресс», музей-заповедник “Звартноц” распространил следующее сообщение.

“Небольшой исторический экскурс в события, произошедшие около 100 лет назад, которые оставили важный след в дальнейшем развитии сферы охраны памятников.

20 марта 1923 г. по приказу №1138 Наркома просвещения Армянской ССР было создано Управление археологической местности и поместья Звартноц, управляющим был назначен Вардапет Хачик Дадян. ССР, 1924 г. По приказу Наркома просвещения №141 от 17 апреля 1923 г. археологическая местность Звартноц была переведена под эгиду Комитета по охране древностей Армении.

Создание заповедника “Звартноц” было обусловлено инициативой Эчмиадзинского монаха Хачика Дадяна 1900 - 1907 гг. В 1904 г. во время раскопок, проведенных под руководством архитектора Тороса Тораманяна, были обнаружены развалины храма Звартноц или церкви Св. Григория Просветителя. Руины храма Св. Григория Просветителя и прилегающих строений имели исключительное историко-архитектурное значение.

На южной стороне храма Звартноц в 1936 -1 937 гг. по проекту архитектора Николая Буниатяна и под руководством археолога Каро Кафадаряна было построено музейное здание заповедника Звартноц, открытие которого состоялось 7 ноября 1937 года. Автором первой постоянной экспозиции был археолог Каро Кафадарян.

Заказник в 1924 - 1944 гг. действовал в качестве Археологического музея-памятника “Звартноц”, как Историко-архитектурный музей “Звартноц” в 1944 – 1986 гг., в 1986 - 1989 гг. - Историко-архитектурный музей-заповедник “Звартноц”, в 1990 - 2003 гг. - Историко-культурный музей-заповедник “Звартноц”.

С 2003 году Историко-культурный музей-заповедник “Звартноц” является филиалом МНОКС “Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников”.

В фондах музея-заповедника хранится 5822 предмета, обнаруженных при археологических раскопках. В выставочных залах представлены сведения от историков разных периодов о Звартноце, фактические сведения о раскопках, архитектурные фрагменты, надпись Руса II, богатый археологический материал, фотографии, метрики церквей Звартноц, датируемых 7-10 веками.

В 2000 году Звартноц был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО”, - говорится в сообщении музея-заповедника.